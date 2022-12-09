Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт

В день Героев в школе им. Джанибекова села Терекли- Мектеб Ногайского района провели встречу памяти «Подвигом полны мои земляки».

В мероприятии приняли участие родители военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине, мама учителя этой школы Адильбека Мурзабековича, Бекбике Дуйсенбиева, бабушка и отец Мурзагельдиева Амирхана- Бекбийке Исхаковна и Камиль, мама Отегенова Джамалдина- Кайтархан Юсуповна, мама Оразниязова Рамберди- Сыйлыхан Оразниязова, тетя погибшего недавно Шамсудинова Алибека- Диана Рашидовна а также военнослужащие с воинской части- Никитин Сергей- старший ефрейтор, Койлубаев Ильяс- старший лейтенант.

Открывая мероприятия Эльмира Суюндикова отметила, что сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет бой – бой за будущее страны, за будущее живущих в ней людей.

Юнармейцы Хансолтан Эспергенов и Сабина Сабутова – ведущие встречи говорили о том, что всем нам хотелось бы жить в мире, совершенно свободном от воин и насилия. Во все времена все народы защищали свою страну, поэтому и мы должны быть патриотами нашей Родины. Воин живет в каждом из нас.

Юнармейцы школы рассказали о наших земляках, шагнувших в бессмертие-это Амирхан Мурзагельдиев, Кайтарбий Елманбетов, Алибек Шамсудинов. Проникновенное чтение школьницы Азизат Аджигельдиевой стихотворения «Памяти всех погибших», видеоролик на песню «Встанем…» никого не оставило равнодушным, была пауза…. Никто не мог говорить, настолько трогательными были эти моменты.

Также учащиеся 10 «а» рассказали о подвиге Джавада Мамутова, Джамалдина Отегенова, Арсена Ярикбаева, Оразниязова Рамберди и Арсена Махмудова.

Кайтархан Юсуповна, как и все гости, поблагодарила ребят за столь теплую, в то же время трогательную встречу, поделилась воспоминаниями о своем племяннике Кайтарбия Елманбетове.

Эльмира Суюндикова выразила слова благодарности всем родителям, чьи сыновья участвуют в спецоперации, отметив , что они воспитали достойных патриотов своего народа, взрастили настоящих мужчин, пожелала всем терпения и скорейшего возвращения всех к родным.

Мы должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны. Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт.

Источник: Голос степи