Герой Керимов Нариман Мирзакеримович

Керимов Нариман Мирзакеримович в 2012 году был начальником штаба группы оперуправления по Дагестану. 22 августа он выехал на проверку службы наряда на КПП в Цунтинский район около села Мокок. Вечер. Останавливают Камаз с сеном. Проверка. Обнаруживаются схоронившиеся в сене боевики. Начинается перестрелка.

Нариман подал сотрудникам знак и швырнул в сторону находящегося впереди бойца, поменявшись с ним местами и прикрывая от огня.

Раненный Керимов продолжал бой. Боевики были уничтожены, однако ранение его было серьезным: операцию провели в районе, перевезли в Махачкалу, после — в медсанчасть Грозного, оттуда — в Главный военный клинический госпиталь Внутренних войск МВД России в Москве. Несмотря на все усилия, его не смогли вырвать из лап смерти. 5 сентября Керимова не стало. У него остались жена и дети. Товарищи помнят его, как целеустремлённого и трудолюбивого человека, влюблённого в свое дело.

Нариман Керимов был награждён различными наградами за время деятельности: «За ратную доблесть», «За отличие в службе», «За службу на Северном Кавказе» и многими другими. После героического подвига его удостоили орденом Мужества (посмертно).