Герой авиации из Дагестана над небом революционной Испании

Когда в далёком 1936 году в Испании началась гражданская война, в которой тем не менее принимали участие Германия, Италия и СССР, республиканцы заручились поддержкой советской авиации, которая помогала им воевать против Германии.

Среди команды профессиональных лётчиков, направленных в Испанию, находился и единственный дагестанец, участвовавший в этой войне — Борис Тахтаров, сын известного дагестанского деятеля Адильгерея Тахтарова.

Перед коммандированием в другую страну Борис Тахтаров служил в морской авиации Балтийского флота на 3 курсе.

Он вызвался добровольцем среди других 772 авиаторов, пожелавших отправиться в Испанию.

В 1937 году Тахтаров направился в Москву в штаб ВВС, откуда должен был вылететь в точку назначения. Именно тогда он сообщил отцу о своём решении и попросил умолчать перед матерью.

В первые же боевые дни в Испании Тахтаров с командой сумели показать хорошие бои: они побеждали в боях, где у противника было явное техническое и численное превосходство.

В 1938 году 21 февраля Тахтарову и его команде вновь предстоял бой, вновь в численном превосходстве противника. Бой длился 55 минут. В нем силы республиканцев стали перемешивать лишь после прибытия второго эшелона истребителей. Было много потерь, некоторые боевые товарищи Бориса Тахтарова так и не вернулись живыми. Сам он тоже был ранен в ногу и вынужден катапультироваться. Парашют занёс Тахтарова на нейтральную территорию, откуда он потом ползком добрался до своих.

35 дней в госпитале. Возвращение домой. Учёба в авиации. И снова война — Великая Отечественная. Во время Великой Отечественной войны Борис Тахтаров служил на севере, помогая с воздуха северному конвою, который доставлял грузы в порты Архангельска и Мурманска.

Тахтаров пережил войну. Умер в 1997 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Борис Адильгереевич Тахтаров награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья», двумя орденами «Красного Знамени» и другими.