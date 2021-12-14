Героиней очередного выпуска рубрики #ЗолотаяМолодежьРД стала Айзмеседо Далгатова

Айзмеседо Далгатова ученица 11 класса «Гоцатлинской СОШ», является победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ученица отмечает, что в рамках конкурса испытывала сложности, усталость и стресс. Однако, благодаря поддержке близких она смогла двигаться дальше. На протяжении восьми месяцев, Айзмеседо проходила тесты и образовательные программы. Это, по её словам, помогло ей в умении работать с разными людьми и быстро принимать решения.

Кроме того, Айзмеседо Далгатова прокомментировала открытие в республике центра «Альтаир». По её словам, открытие в Дагестане центра выявления и поддержки одарённых детей позволит создать уникальную площадку для работы с одарёнными детьми Дагестана.