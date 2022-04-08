«Герои» вчерашних дней

Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов.
В него включены журналисты Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский*
Все, кто помнит 90-е годы, наверняка легко назовут вам имя популярного в то время телевизионного ведущего программы «Итоги» на НТВ Евгения Киселёва*.
Да, был такой любимчик у медиа- олигарха Владимира Гусинского.
Одновременно с программой «Итоги» он был многолетним руководителем всего НТВ вплоть до 2001 года.
Да и после НТВ Киселёв* оказался в «обойме» другого олигарха, и руководил одним из телевизионных каналов «медиа империи Бориса Березовского» ТВ-6.
Дружба Киселева* и Гусинского продолжилась в сотрудничестве на телеканале «Эхо-ТВ» (RTVi).
Дальше Киселёв* продолжал работать на Гусинского уже на Украине, участвуя в его проекте телеканала ТВі
И по сей день Евгений Алексеевич на службе украинским олигархам.
Переходит с одного канала на другой.
Последовательный противник российских властей и лично Владимира Владимировича Путина.
Естественно, что он поддержал и «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и государственный переворот в Киеве в 2014 году.
Ну а с началом специальной военной операции ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киселев* в «первых рядах» беглых оппозиционеров, организовавших так называемый Антивоенный комитет России.
Это громкое название, а на самом деле — разношерстная толпа, включая Каспарова* и Чичваркина* с единой целью борьбы с «агрессивной диктатурой Владимира Путина» ну и всё такое из разряда антироссийских «принципиальных позиций».
Еще один персонаж из 90-х: Матвей Юрьевич Ганапольский* (урождённый Марголис)
Постоянный автор и ведущий «Эха Москвы»( с 1991 года)
После госпереворота на Украине в 2014 году переехал туда отрабатывать заказ по поддержке украинского режима. Получил украинское гражданство в 2016 году.
Вероятно, там платят больше, поэтому и осел там.
Кстати о деньгах: они, как известно, не пахнут, поэтому поступают из разных сомнительных источников за рубежом в карман к нашим двум персонажам.
В этом году господин Ганапольский* был «осчастливлен» скромненько: 260 тысяч рублей.
Наш герой Евгений Алексеевич Киселев* получил совсем небольшие деньги — 140 тысяч рублей, которых вполне хватит на билеты куда-нибудь подальше из России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Андрей Федотов — редактор «de-ФАКТО»