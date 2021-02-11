Герои среди нас — Батманов, Нурбагандов, Молчанов…

В год столетия Дагестана негласно решено вспомнить всех, кто вложил в имя Дагестана фундаментальное. Сущность Дагестана в его героях, среди которых те, кто положил жизнь в тяжёлые для республики годы, когда враг находился рядом. Самыми громкими за прошлое десятилетие, трагическими и в то же время героическими судьбами можно назвать судьбы Зейнудина Батманова, Магомеда Нурбагандова, Марата Молчанова.

Зейнудин Батманов был из семьи ветерана Великой Отечественной войны, работал лесником в родном районе, в Касумкенте, разбивал сады, заботился о саженцах, растил детей.

15 мая он в очередной раз, как завелось, решил обойти саженцы в лесу. Завершая обход, ему послышался плач ребёнка в лесном массиве. Когда Батманов дошёл к месту, где плакал ребёнок, увидел, что молодая пара стоит на коленях перед вооружёнными людьми, а ребёнок неподалёку лежит на траве. Зейнудин Батманов предложил бандитам обменять его на молодую семью. Во время обыска членами НВФ Зейнудина, был найден мобильный телефон с номером начальника полиции Курахского района. Они потребовали вызвать его в лес, на что Батманов ответил: «Своих не сдаём!»

Батманов будет расстрелян в упор. О его подвиге в подробностях станет известно, спустя год, когда один из его убийц будет задержан правоохранительными органами, на телефоне у которого обнаружится запись жестокой расправы.

Батманову было всего 48 лет. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

Такой же трагической оказалась судьба и Магомеда Нурбагандова, также награжденного званием Героя России посмертно. Его также в упор расстреляли в лесу члены НВФ, когда тот отказался подчиняться требованиям бандитов.

А 11 февраля 2000 года в Чеченской республике смертью храбрых пал 19-летний солдат Марат Молчанов. Ему присужден орден Мужества посмертно. Марат в 1999 году был призван на службу в Российскую армию. В 2000 году его среди других солдат направляют на службу в горячую точку — Чечню.

На следующий день по прибытии в место назначения Марат участвовал в спецзадании в качестве стрелка. Перед ними стояла задача: не допустить прорыва бандформирований с гор на равнину.

Молчанов отстреливал всех, кто пытался прорваться с фланга. Он с этим успешно справлялся. Но во время смены позиции молодой солдат подорвался на мине-ловушке.

Он успел проявить себя как настоящий патриот, мужественный и благородный.

Сегодня его именем названа школа N 46 города Махачкалы. Орден солдата передан его матерью в музей школы.