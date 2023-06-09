«Герои среди нас» — Артем Бичаев встретился со студентами Дагестанского университета народного хозяйства

8 июня на площадке Дагестанского университета народного хозяйства прошла встреча депутата Государственной Думы РФ от «Единой России», Первого заместителя председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артёма Бичаева со студентами и активом ВУЗа.

Встреча прошла в формате беседы. Парламентарий пообщался со студентами и выпускниками ВУЗа, поделился жизненным опытом и рассказал о своем пути в большую политику.

Он также ответил на вопросы молодежи о своей деятельности в парламенте, положительно решенных вопросах. Вопросам о ходе специальной военной операции, оказания помощи солдатам и отправке гуманитарной помощи Артем Бичаев уделил особое внимание.

«Я часто слышу о том, что якобы нас, депутатов, распределяют или заставляют принимать участие в СВО. Скажу сразу, никто меня не заставлял. 9 марта 2022 года, когда шли активные боевые действия я вместе с коллегами из Народного фронта и «Единой России» собрались, приобрели продукты первой необходимости и отправились на окраину Мариуполя. Оказали помощь и поддержку жителям, которые первые прорвались и бежали из города», — поделился депутат.

Студентов также интересовали перспективы развития молодежной политики в Дагестане, патриотического воспитания в школах, вопросы, связанные с запретом электронных сигарет для подрастающего поколения.

Студента 4 курса Малика Курбанова интересовало, что предпринимается для развития молодежи страны в будущем, и какие меры поддержки молодежи предпринимаются на данный момент.

«В России функционирует ведомство — Росмолодёжь. Когда я был студентом 2 курса, активистом Молодой гвардии, на тот момент не было такого количества возможней для самореализации, как сейчас. На данный момент существует огромное количество конкурсов, форумов, грантов для школьников и студентов. В каждом регионе функционируют молодежный парламент и комитеты. Актуальным сейчас является вопрос трудоустройства молодежи. И мы стараемся проработать этот вопрос совместными усилиями», — ответил депутат.

Основной целью встречи депутата с молодежью является содействие в формировании у них высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

«Я верю, что в ваших светлых головах максимально патриотические настроения. Мы часто посещаем семьи погибших солдат и регулярно оказываем им помощь. Мы точно сражаемся за правое дело и здесь никаких вопросов, кроме как поддержки наших солдат быть не должно. Мы с ними с самого начала и идем до конца!», — заявил депутат.

В завершении встречи депутат пожелал студентам удачной сдачи сессии и успехов в жизни.

В свою очередь ректор ДГУНХ Ахмед Бучаев поблагодарил депутата за интересную беседу и предложил проводить встречи со студентами на регулярной основе.

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