Герои спецоперации против нацистского режима на Украине

МASTEROK написал пост о героях специальной военной операции против нацистского режима на Украине.

Командир танковой роты капитан Алексей Левкин во главе подразделения получил приказ выдвинуться на определенный командованием рубеж для выполнения боевой задачи. Во время выдвижения рота подверглась нападению превосходящих сил противника из засады. Капитан Левкин, проявляя мужество и отвагу, мгновенно сориентировался в критической ситуации и решительно вступил в бой с противником. Алексей лично уничтожил два танка и три БМП противника. В течение продолжительного боя боекомплект танковой роты был практически весь израсходован. Капитан принял решение на организованный отход подразделения для пополнения боекомплекта. Проявляя личное мужество и отвагу, офицер остался прикрывать отход подразделения. Обеспечив отход живых и вынос раненных подчинённых военнослужащих, капитан Левкин выдвинулся на возвышенность для корректировки артиллерийского огня и передачи разведывательных данных на командный пункт. Благодаря самоотверженности офицера силами танковой роты уничтожено 8 танков и 3 БМП.

Среди военнослужащих, награжденных Президентом России за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции, – крымчанин, старший сержант Юрий Нимченко. Экипаж танка под его командованием, преодолевая сопротивление противника, вышел для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Уже в первые минуты боя были уничтожены три вражеских танка. На следующее утро, когда враг предпринял вторую попытку наступления, были уничтожены еще шесть танков и три БТР. Атаки противника были сорваны, враг понес потери и в живой силе. Мы гордимся нашим земляком, Героем России!

Звание Героя России получил командир ракетно-зенитного дивизиона капитан Алексей Панкратов, под руководством которого были уничтожены 2 украинских ударных БПЛА Bayraktar TB-2.

Нурмагомед Гаджимагомедов отдал жизнь ради безопасности России. Указ о присвоении ему звания Героя России накануне подписал Владимир Путин. В составе штурмовой десантной бригады старший лейтенант Гаджимагомедов еще в первые дни спецоперации на Украине был заброшен в тыл для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, решил принять огонь на себя. Получив тяжелое ранение, отстреливался до последнего боеприпаса. А оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов.

Штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин с первого дня специальной военной операции выполняет задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Свой первый вылет он совершил утром 24 февраля. В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил. Умело выполнив воздушный маневр, Виктор Дудин с первого захода в дуэльном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив нанесение удара по нашим войскам. 28 февраля майор Дудин в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолетов Су-27, которые приближались для нанесения авиационного удара. На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Виктор Дудин, проявив высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем. 1 марта при осуществлении боевого патрулирования по контролю воздушного пространства после обнаружения украинского истребителя Су-27, используя эффект внезапности, он первым пуском ракеты уничтожил воздушную цель».

Полковник Алексей Бернгард получил звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине Комбриг морской пехоты награжден указом президента РФ за умелые действия при выполнении боевых задач на востоке Украины. Подразделения Бернгарда успешно прорвали оборону противника и обратили его в паническое бегство.

Алексей окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Рокоссовского и прошел путь от командира десантно-штурмовой роты до замкомбрига морской пехоты в 155 бригаде ТОФ во Владивостоке. Офицер выполнял задачи в Сирии и имеет госнаграды. Во время спецоперации на Украине подразделения Бернгарда с первых минут вели успешное наступление на мариупольском направлении. Высокий профессионализм командования позволил личному составу быстро вклиниться в оборону противника и выполнить поставленные задачи с минимальными потерями. «Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением. Гордимся!», — написал о герое губернатор Приморского края Кожемяко.