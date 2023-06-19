Герои рядом с нами

Не секрет, что наши ребята принимают самое активное участие в специальной военной операции на Донбассе. Каждый из них старается внести свой личный вклад в выполнение задач страны по защите русскоязычного населения от фашистских и нацистских формирований. И очень часто, выполняя особо важные задания, они показывают настоящий кавказский дух, за что удостаиваются самых высоких званий.

Одним из таких участников, который проявил мужество и отвагу в ходе СВО, является уроженец с.Новолакское Баймурадов Шамиль Микаилович.

Окончил Воронежский институт ГПС МЧС России. Служил в армии. В горячую точку Шамиль попал после объявления осенью прошлого года частичной мобилизации. Он входил в категорию тех, кто уже отслужил и знаком с современным оружием. Как только на руки получил повестку, подготовился и отправился в Военкомат. А отсюда уже вместе с другими мобилизованными отправился на специальный сборочный пункт.

Пройдя курс переподготовки, под позывным «Зевс», отправился в зону СВО. С первых дней он показал себя настоящим патриотом. Слаженная боевая подготовка и любовь к Родине выдвинули его на героической поступок.

В один из очередных дней при наступлении на Малые Щербаки в Запорожкой области, он сам единолично обнаружил и уничтожил вражескую пехоту и несколько БМП с экипажем. А после этого, не покидая своей позиции, продержался под минометным огнем противника до тех пор, пока силы ополченцев и иных частей Российской Армии не начали ответный огонь.

За этот подвиг он удостоен Ордена Георгиевского креста IV степени. В этом бою был ранен.

В настоящее время Шамиль проходит период реабилитацию и вскоре снова пополнит ряды. Его мужеством и успешно выполненными боевыми задачами восхищаются родные, близкие и все односельчане.