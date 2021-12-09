Общество

Герои России получили поздравления с праздником от росгвардейцев

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День героев Отечества начал отмечаться в Дагестане ещё накануне. Героев России Магомеда Баачилова и Загида Загидова навестили военнослужащие Управления Росгвардии РД.

С поздравлениями к Магомеду Баачилову обратился замначальника территориального управления Росгвардии Натик Балаков, который подчеркнул, что праздник «олицетворяет честь и гордость нашей Отчизны» и поблагодарил Баачилова за сделанное для страны.

А Загира Загирова поздравили сотрудники ОМОН, среди них были и его бывшие сослуживцы, с которыми он в 1999 году дал отпор членам НВФ, вторгшимся в Дагестан, — Герой России Макка Курбанов и полковник полиции Шамиль Магомаев.

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