Герои России получили поздравления с праздником от росгвардейцев

День героев Отечества начал отмечаться в Дагестане ещё накануне. Героев России Магомеда Баачилова и Загида Загидова навестили военнослужащие Управления Росгвардии РД.

С поздравлениями к Магомеду Баачилову обратился замначальника территориального управления Росгвардии Натик Балаков, который подчеркнул, что праздник «олицетворяет честь и гордость нашей Отчизны» и поблагодарил Баачилова за сделанное для страны.

А Загира Загирова поздравили сотрудники ОМОН, среди них были и его бывшие сослуживцы, с которыми он в 1999 году дал отпор членам НВФ, вторгшимся в Дагестан, — Герой России Макка Курбанов и полковник полиции Шамиль Магомаев.