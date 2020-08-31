Всероссийский Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» существует уже 3 года. Через снимки современных ветеранов боевых действий Благотворительный Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» стремится показать, что Героем может быть не только пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов с участием нашей страны. Они красивы и обладают несгибаемой силой духа. Своим примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на пути к своим целям, стремлению развиваться и становиться востребованными в современном мире.

Портреты Героев выполнены одними из самых востребованных фотографов России, который снимают ветеранов pro bono третий год подряд. Они создают снимки, на которых Герои, преодолевавшие трудности на своем жизненном пути, продолжают идти вперед, оставаясь мужественными и настоящими. Работы отражают силу и стойкость характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности.

ЦЕЛИ проекта:

– Привлечь внимание общества к Героям нашего времени – ветеранам боевых действий. Организовать фотовыставки работ о героях России с целью изменить в сознании общества образ ветерана.

ЗАДАЧИ проекта:

– Изменить отношение общества к ветеранам и показать, что это люди живущие среди нас

– Сформировать осознанное отношение к благотворительности в обществе

– Показать обществу, что в современной жизни всегда есть место героическому поступку, через раскрытие историй ветеранов-участников проекта.

https://pamyatpokoleniy.ru/project/heroes/