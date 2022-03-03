Герои бессмертны

Речь Президента России Владимира Путина, посвященная присвоению звания Героя России посмертно нашему земляку Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему на Украине, вдохновила и воодушевила миллионы наших граждан и солдат в этот сложный период времени, когда врагов становится больше. Думаю, мы все должны осознать, что какой национальности мы ни были, страна у нас одна и враг так же не будет нас разделять на национальности и в этот период мы должны быть как никогда сильнее и равняться на лучших из нас.

Камиль Мирзоев