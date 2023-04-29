Гергебильский район присоединился к республиканскому субботнику

Сегодня жители Гергебильского района приняли участие в общереспубликанском субботнике, который был объявлен руководителем региона Сергеем Меликовым.

Работники всех учреждений района, разделившись на группы, очистили от накопившегося мусора территории вдоль берегов рек Казикумухское Койсу и Кара Койсу, территорию вдоль дорог республиканского значения в сторону Унцукульского, Левашинского и Гунибского районов, общественные места.

В экологической акции вместе с педагогами приняли участие также и школьники. Они очистили территорию скверов, памятников участникам Великой Отечественной войны, близлежащие улицы.

Участники акции не только убрали мусор и очистили территории, но и покрасили деревья, стены и провели озеленение.

В субботнике, который прошел во всех поселениях района, приняли участие более 2 тысяч человек.