Генеральный директор благотворительного фонда «Инсан» Магомедрасул Магомедов: «Нам необходимо работать вместе, чтобы сделать Дагестан более успешным и процветающим»

Предстоящее Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному Собранию является важным событием для всех нас.

«Как представитель благотворительного фонда, я бы хотел обратить внимание на несколько важных вопросов, которые, на мой взгляд, могут прозвучать в Послании главы республики.

Во-первых, нам необходимо уделить большое внимание проблемам социальной защиты населения. Мы должны работать над созданием более комфортных условий для жизни и труда всех граждан республики, особенно тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Во-вторых, очень важно обратить внимание на экономическое развитие региона. Нам нужно создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции, поддерживать малый и средний бизнес. Все это позволит улучшить уровень жизнь населения и сделать республику более привлекательной для туристов и инвесторов. Кроме того, создание новых рабочих мест приведет к сокращению числа малоимущих семей.

Наконец, я бы хотел обратить внимание на медицинское обеспечение дагестанцев. Сотни людей сейчас состоят в списках на получение той или иной помощи, хотелось бы, конечно, чтоб им оказывалась необходимая поддержка. Медикаменты, операции, льготные выплаты – хотелось бы, чтобы именно этим направлениям уделили особое внимание.

В целом, я уверен: Послание Главы республики будет направлено на решение всех этих проблем. Нам необходимо работать вместе, чтобы сделать нашу республику более успешной и процветающей», — сказал руководитель фонда.