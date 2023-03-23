Генерал-полковник Андрей Сердюков передал благодарственные письма Сергею Меликову и Ахмаду Афанди Абдулаеву за внимательное отношение к деятельности группировки ВС РФ в Сирии

На днях в Сирию был доставлен гуманитарный груз из Дагестана. Для доставки гумпомощи глава Дагестана организовал транспортный самолёт. За внимательное отношение к деятельности группировки ВС РФ в Сирии, командующий авиационной группой ВС РФ в САР Андрей Сердюков передал благодарственные письма Сергею Меликову и муфтию Дагестана Ахмаду Афанди Абдулаеву.

«Спасибо огромное дагестанцам, главе Дагестана Сергею Меликову и муфтию Дагестана Ахмаду Афанди Абдулаеву, которые сегодня оказывают большую поддержку сирийскому народу, пострадавшему во время землетрясения», — сказал Сердюков.