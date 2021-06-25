Генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев вместе с супругой прошел процесс вакцинации от коронавирусной инфекции

«Сегодня каждому из нас, как и миру в целом, по-прежнему и даже с большей силой угрожает коронавирусная инфекция. Новые штаммы COVID-19 стали ещё опаснее по тяжести осложнений. Об этом свидетельствуют наши медики, ежедневно сталкивающиеся с коронавирусом и ведущие борьбу с ним. Цифры известны, и они пугающие.⠀

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Но самый главный факт в том, что мы можем общими усилиями остановить эту пандемию, просто привившись. Мы с супругой уже сделали это добровольно, осознавая ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за благополучие близких: для меня очень важно защитить пожилых родителей, проживающих с нами. Более того, как человек, привыкший к дисциплине, понимаю, что отвечаю ещё и за тех, кто служит со мной плечом к плечу каждый день.⠀

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Мы с женой доверили самое ценное, что у нас есть, нашим учёным-медикам, разработавшим вакцину, признанную на сегодняшний день одной из эффективных и безопасных в мире. И не жалеем об этом: после прививки чувствуем себя хорошо, никаких осложнений не наблюдалось. ⠀

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Призываю каждого из вас, уважаемые дагестанцы, последовать нашему примеру. Пусть это станет добровольным выбором думающих людей!», — говорится в обращении Абдулхакима Гаджиева.⠀

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