Газпром работает над введением единого платёжного документа в Дагестане

28 января прошло совещание Правительства Дагестана с Председателем Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. После Сергей Меликов и Виталий Маркелов встретились с журналистами.

Среди прочих прозвучал вопрос о методике совершения платежей за газ, достижения прозрачности платежей и внедрении телеметрии.

Представитель компании «Газпром» сообщил, что идёт работа над внедрением единого платёжного документа. Для этого разрабатывается «умный» прибор учёта газа, который будет предоставлять данные о потреблении в режиме реального времени. Данные приборы будут установлены во всех домах, обладающих правоустанавливающими документами. Это значит, что те дома, на которые документов нет — в догазификации участвовать не будут.