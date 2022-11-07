Газпром планирует бесплатно газифицировать 1400 домовладения в Дагестане

Под руководством заместителя министра энергетики и тарифов Дагестана Руслана Гаджибекова прошло совещание в режиме ВКС с участием представителей дочерних компаний Газпром и администраций муниципалитетов.

Обсуждались проблемные вопросы связанные с реализацией программы социальной газификации в регионе.

По информации Газпром межрегионгаз Махачкала, до конца текущего года в республике планируется бесплатно подвести газовые сети более к 1400 домовладениям.

Однако, органы местного самоуправления затягивают процедуры согласования проекта по строительству газопроводов, что снижает темпы догазификации.

По словам Руслана Гаджибекова, наиболее низкие показатели по выполнению данной работы зафиксированы у Махачкалы, Избербаша и Кизлярского, Казбековского районов.

«Казалось бы, нужные меры приняты, механизмы отлажены, но ожидаемого результата нет. Это также говорит об отсутствии конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и энергокомпании», — сказал замминистра.

Далее администрации муниципальных образований проинформировали об уже проделанной работе и причинах срыва сроков.

По итогам совещания участникам даны соотвествующие рекомендации для обеспечения реализации программы догазификации в установленные сроки.