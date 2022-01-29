«Газпром» обещает доступный газ и удобство оплаты

Сергей Меликов и представители ПАО «Газпром» и группы «Газпром межрегионгаз» провели совещание о взаимодействии Правительства Дагестана и группы компаний «Газпром».

Во время встречи были обсуждены вопросы реализации поручений Президента Владимира Путина по итогам пресс-конференции в декабре 2021 года, а также реализация программ газификации, совершенствование работы отрасли в регионе, завершение консолидации объектов газового хозяйства, модернизацию сетей и пр.

По завершении совещания Сергей Меликов и представитель правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов встретились с журналистами.