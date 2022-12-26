«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонентам о необходимости своевременной проверки счетчиков

Не пропустить срок госповерки прибора учета газа — очень важно. «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонентам о необходимости периодической поверки приборов учета газа. Делать это следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

«Проверить очередной срок госповерки прибора учета газа не сегодняшний день легко и удобно, если абонент зарегистрирован в личном кабинете или использует мобильное приложение МойГаз.

Если все же по каким-то причинам вы пропустили срок действия поверки счетчика, то расходы на оплату газа с этого момента будут кратно выше, так как начисление за потребляемый газ будет производится по нормативам потребления природного газа. Платить по нормативу значительно дороже, чем по фактическому расходу, отраженному на счетчике.