Газовики восстанавливают газоснабжение Левашинского района

В рамках заседания оперативного штаба о ситуации с газоснабжением доложил главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Шамсутдин Алиев.

Он отметил, что в период похолодания в зоне эксплуатационной ответственности компании произошли 4 аварийные ситуации, в результате которых в общей сложности было отключено от газоснабжения порядка 9 тыс. потребителей: Курахский, Кизлярский, Хивский районы и города Избербаш и Хасавюрт.

АО «Газпром газораспределение Махачкала» оперативно восстановило подачу газа в указанные муниципалитеты.

Также, по словам Алиева, в период похолодания наблюдается проблема газоснабжения в ряде населенных пунктов, в таких как: с. Белиджи Дербентского района, с. Уллубийаул Карабудахкентского района, с. Хаджалмахи Левашинского района. с. Каякент Каякентского района и г. Дербент. Аварийные бригады оперативно устраняют эти проблемы.

«Касаемо ситуации с падением давления газа в Левашинском районе, нашей службой подано заявление на выходное давление в соответствии с техническим регламентом. Сейчас выходное давление с ГРС на выходе составляет 6 кгс/см2. Соответственно, давление по существующим сетям низкое и у нас возникает проблема в конечной точке. В настоящее время острая нехватка газа чувствуется в населенных пунктах Ахкент и Цудахар», — сообщил представитель АО «Газпром газораспределение Махачкала».