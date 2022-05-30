Газификацию в Дагестане обсудили на заседании регионального штаба

Сергей Меликов провел сегодня заседание регионального штаба по вопросам обеспечения газификации республики и устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Актуальную информацию по догазификации населенных пунктов озвучил врио министра энергетики и тарифов Ризван Мурадов. По данным руководителя отраслевого министерства, ООО «Газпром газификация» уже взяты на себя обязательства по строительству более 250 объектов газификации в рамках целевой программы. Остаётся провести газ в 11 труднодоступных горных районов.

Сергей Меликов назвал порядка 20 муниципалитетов, которые имеют потенциал по догазификации, но не включили населенные пункты в пообъектные планы-графики. Комментируя данный тезис, Глава Дагестана заявил, что в срок до 1 июля данную работу необходимо завершить.

Коснулся глава региона и вопроса инвентаризации домовладений на наличие незаконных присоединений: «Ведь это и есть факты потерь, хищений газа, так как если дом не оформлен, но потребляет ресурсы – данный факт незаконен. Хотя жители таких домов также могут претендовать на какие-то социальные выплаты, меры господдержки, но из-за таких ситуаций, они этой поддержки лишены».

Одним из главных условий обеспечения дальнейшей газификации и догазификации населенных пунктов является наличие правоустанавливающих документов на домовладения, а также принадлежность земель, на которых они расположены, к соответствующей категории. Вместе с тем, по словам вице-премьера, многие населенные пункты сегодня не имеют генеральных планов.

Говорили также о размещении информации в Государственной информационной системе ЖКХ в разрезе муниципальных образований.