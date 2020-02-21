Газета «Лезги газет» провела олимпиаду по родному языку

20 февраля республиканское издание «Лезги газет» в очередной раз организовало олимпиаду для школьников на знание лезгинского языка.

Мероприятие проходило в школе номер 61 города Махачкалы. Шестнадцать учащихся отвечали на вопросы тестовых заданий и писали диктант.

По суммарному количеству баллов первое место занял Максуд Михеев, ученик школы №16. Второе место у Саида Эмирханова из 38-й гимназии. Оба ученика представляют столицу республики. Бронза у ученицы СОШ № 6 города Каспийска Кизил Агафендиевой.

Призеры и победитель награждены денежными наградами, дипломами и юбилейными книгами «Лезги газет». Благодарственными письмами были отмечены и их педагоги.

Олимпиада была подготовлена в рамках празднования Международного дня родного языка с целью сохранения лезгинского языка среди подрастающего поколения.