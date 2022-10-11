Газ временно отключат

Сообщение о том, что компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Махачкала» согласно комплексным план-графика диагностических и ремонтных работ на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 году, в период с 11 по 14 октября будут выполнять работы по подключению реконструированного участка газопровода взамен выводимого из эксплуатации участка 600–610 км. магистрального газопровода «Моздок–Казимагомед», вызвало у многих дагестанцев недоумение и недовольство.
Однако стоит учесть, что избежать вынужденного отключения газа в сетях в подобных случаях технически невозможно. Речь напоминаю идет о новой врезке к магистральному газопроводу, и тут никак с газом под давлением работ не провести. Так что на эти дни доставайте из кладовок электрические плиты и кипятильники и берегите свои нервы.
Что касается социальных объектов, учитывая то обстоятельство, что о ремонтных работах заявлялось заранее, пенять, что у них не готовы альтернативные варианты для приготовления пищи, нужно только на себя. Ещё чем можно успокоить потребителей газа, так это разъяснением газовиков о том, что в период проведения работ поставка газа потребителям южной части Республики Дагестан (участок 585–431 км. МГ «Моздок–Казимагомед») будет обеспечиваться за счет сохраненного запаса газа в МГ (баллоне). То есть существует вероятность дефицита газа, спустя 40 часов, до завершения работ.
Между тем газовики сообщают, что при выполнении работ будет прекращено газоснабжение с ГРС, подключенными к участку 623–585 км (в т.ч. Махачкала и Буйнакск):
– МАХАЧКАЛА-СЕВЕРНАЯ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– МАХАЧКАЛА-ВОСТОЧНАЯ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– АГАЧАУЛ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– ЛЕНИНКЕНТ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– ЧАПАЕВО с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– ТАЛГИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– БУЙНАКСК с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– ЭРПЕЛИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– НОВО-КУМУХ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– БУГЛЕН с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– НИЖНИЙ ДЖЕНГУТАЙ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
– ДОРГЕЛИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022
Ориентировочное время прекращения поставки газа с ГРС на южную часть Республики Дагестан на период с 20.00 часов 12.10.2022 года до 18.00 14.10.2022 года, в том числе:
1. КАРАБУДАХКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
2. ЗАММАЙ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
3. КАСПИЙСК с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
4. МАНАСКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
5. САН. «КАСПИЙ» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
6. ВОДООХРАН с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
7. ГУБДЕН с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
8. ДАГОГНИ-1 ЗУ «Город» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
9. ДАГОГНИ-2 ЗУ «Чинар» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
10. МАМЕДКАЛА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
11. ДЕРБЕНТ-1 ЗУ «Город» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
12. ДЕРБЕНТ-2 ЗУ «Сабнова» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
13. ЕРСИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
14. НОВО-ЛИДЖЕ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
15. САЛИК с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
16. РОДНИКОВОЕ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
17. МАДЖАЛИС с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
18. УРКАРАХ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
19. К.МАРКСА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
20. БЕЛИДЖИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
21. СИРТЫЧ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
22. НОВО-МАКА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
23. КАСУМКЕНТ-1 с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
24. КАСУМКЕНТ-2 ЗУ «ХИВ» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
25. НОВО-АУЛ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
26. МАГАРАМКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
27. НОВО-ФИЛЯ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
28. АХТЫ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
29. ИЗБЕРБАШ-1 (город) с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
30. ИЗБЕРБАШ-2 (З/У «Первомайское») с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
31. УЛЛУБИЙАУЛ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
32. АЧИСУ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
33. АЯЛАКАБ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
34. УЛЛУАЯ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
35. МУГИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
36. АКУША с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
37. ЛЕВАШИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
38. ХАДЖАЛМАХИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
39. ГЕРГЕБИЛЬ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
40. СЕРГОКАЛА — (выход 1) с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
41. СЕРГОКАЛА -(ЗУ «Шамшагар») с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
42. УТАМЫШ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
43. КАЯКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022
44. БАШЛЫКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022.
Администрации городов и районов (находящиеся в зоне отключения) о предстоящей остановке ГРС для проведения работ с прекращением подачи газа потребителям оповещены. Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения всех намеченных ООО «Газпром трансгаз Махачкала» работ согласно утверждённому графику 14 октября в 18 часов.
Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/gaz-vremenno-otkljuchat/