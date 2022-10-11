Газ временно отключат

Сообщение о том, что компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Махачкала» согласно комплексным план-графика диагностических и ремонтных работ на объектах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 году, в период с 11 по 14 октября будут выполнять работы по подключению реконструированного участка газопровода взамен выводимого из эксплуатации участка 600–610 км. магистрального газопровода «Моздок–Казимагомед», вызвало у многих дагестанцев недоумение и недовольство.

Однако стоит учесть, что избежать вынужденного отключения газа в сетях в подобных случаях технически невозможно. Речь напоминаю идет о новой врезке к магистральному газопроводу, и тут никак с газом под давлением работ не провести. Так что на эти дни доставайте из кладовок электрические плиты и кипятильники и берегите свои нервы.

Что касается социальных объектов, учитывая то обстоятельство, что о ремонтных работах заявлялось заранее, пенять, что у них не готовы альтернативные варианты для приготовления пищи, нужно только на себя. Ещё чем можно успокоить потребителей газа, так это разъяснением газовиков о том, что в период проведения работ поставка газа потребителям южной части Республики Дагестан (участок 585–431 км. МГ «Моздок–Казимагомед») будет обеспечиваться за счет сохраненного запаса газа в МГ (баллоне). То есть существует вероятность дефицита газа, спустя 40 часов, до завершения работ.

Между тем газовики сообщают, что при выполнении работ будет прекращено газоснабжение с ГРС, подключенными к участку 623–585 км (в т.ч. Махачкала и Буйнакск):

– МАХАЧКАЛА-СЕВЕРНАЯ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– МАХАЧКАЛА-ВОСТОЧНАЯ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– АГАЧАУЛ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– ЛЕНИНКЕНТ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– ЧАПАЕВО с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– ТАЛГИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– БУЙНАКСК с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– ЭРПЕЛИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– НОВО-КУМУХ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– БУГЛЕН с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– НИЖНИЙ ДЖЕНГУТАЙ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

– ДОРГЕЛИ с 08:00 11.10.2022 до 18:00 14.10.2022

Ориентировочное время прекращения поставки газа с ГРС на южную часть Республики Дагестан на период с 20.00 часов 12.10.2022 года до 18.00 14.10.2022 года, в том числе:

1. КАРАБУДАХКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

2. ЗАММАЙ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

3. КАСПИЙСК с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

4. МАНАСКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

5. САН. «КАСПИЙ» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

6. ВОДООХРАН с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

7. ГУБДЕН с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

8. ДАГОГНИ-1 ЗУ «Город» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

9. ДАГОГНИ-2 ЗУ «Чинар» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

10. МАМЕДКАЛА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

11. ДЕРБЕНТ-1 ЗУ «Город» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

12. ДЕРБЕНТ-2 ЗУ «Сабнова» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

13. ЕРСИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

14. НОВО-ЛИДЖЕ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

15. САЛИК с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

16. РОДНИКОВОЕ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

17. МАДЖАЛИС с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

18. УРКАРАХ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

19. К.МАРКСА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

20. БЕЛИДЖИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

21. СИРТЫЧ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

22. НОВО-МАКА с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

23. КАСУМКЕНТ-1 с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

24. КАСУМКЕНТ-2 ЗУ «ХИВ» с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

25. НОВО-АУЛ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

26. МАГАРАМКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

27. НОВО-ФИЛЯ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

28. АХТЫ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

29. ИЗБЕРБАШ-1 (город) с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

30. ИЗБЕРБАШ-2 (З/У «Первомайское») с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

31. УЛЛУБИЙАУЛ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

32. АЧИСУ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

33. АЯЛАКАБ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

34. УЛЛУАЯ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

35. МУГИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

36. АКУША с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

37. ЛЕВАШИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

38. ХАДЖАЛМАХИ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

39. ГЕРГЕБИЛЬ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

40. СЕРГОКАЛА — (выход 1) с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

41. СЕРГОКАЛА -(ЗУ «Шамшагар») с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

42. УТАМЫШ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

43. КАЯКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022

44. БАШЛЫКЕНТ с 20:00 12.10.2022 до 18:00 14.10.2022.

Администрации городов и районов (находящиеся в зоне отключения) о предстоящей остановке ГРС для проведения работ с прекращением подачи газа потребителям оповещены. Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения всех намеченных ООО «Газпром трансгаз Махачкала» работ согласно утверждённому графику 14 октября в 18 часов.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/gaz-vremenno-otkljuchat/