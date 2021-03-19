Общество

Гасратали Пирдамов вернулся после лечения

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Наш маленький и жизнерадостный джигит Гасратали Пирдамов, который проходил лечение в Москве, в «Детской городской клинической больнице #9 им. Г. Н. Сперанского здравоохранения города Москвы», уже благополучно вернулся домой.

Своего подопечного навестил глава МО «Агульский район» Закир Каидов.
Гасратали по-детски с улыбкой встретил гостей и пригласил с ним поиграть.

Глава района поинтересовался, как прошло лечение и повторным его прохождением. Пожелал терпения родителям и скорейшего выздоровления Гасратали.

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