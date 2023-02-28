Гасангусейн Абдулжелилов прокомментировал решение Сергея Меликова создать комитет по делам ветеранов

Руководитель Фонда патриотического воспитания молодежи им. Генерал-полковника Магомеда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов прокомментировал «Молодежке» решение главы Дагестана Сергея Меликова создать комитет по делам ветеранов.

«Это очень важное и своевременное решение. Мы должны помогать нашим бойцам и их семьям. Мне пока неизвестно, какие полномочия будут у комитета по делам ветеранов. Считаю, вместе с поддержкой участников СВО и их семей следует уделить особое внимание работе с подрастающим поколением. Комитет может работать также в сфере военно-патриотического и духовного воспитания, привлечь людей, у которых есть опыт работы с молодежью», — сказал Абдулжелилов.

21 февраля Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать государственный фонд помощи ветеранам и семьям участников специальной военной операции.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов объявил о планах создать Комитет по делам ветеранов – государственный орган, который будет заниматься решением проблем ветеранов СВО и их семей.

Источник: https://md-gazeta.ru/oficialno/122522