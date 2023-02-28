Гасан Османов: «Впереди еще очень много работы»

Депутат Народного Собрания РД Гасан Османов прокомментировал прошедшую сессию Народного Собрания, на которой подвели итоги за 2022 год.

«Сегодняшняя сессия Народного Собрания дает четкие ответы на те вопросы, которые мы задавали год назад. Из этого доклада выходит, что мы должны работать. Да, проблемы есть. Я, как депутат, считаю важной социальную политику. И правительство от этих проблем не отходит, а прилагает все усилия, чтобы работать на благо людей. Мне понравилось выступление нашего Главы РД, в котором он сказал, чтобы мы направили все усилия на благо людей. Сессия продуктивная, насыщенная и впереди еще очень много работы», — отметил депутат.

Источник: Мирмол