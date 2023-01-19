Гасан Османов: «Прямая линия Главы РД поможет обратить внимание на проблемы которые беспокоят дагестанцев»

25 января 2023 г. будет одно из самых важнейших событий — это прямая линия с Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

2021-2022 год были сложными для всей нашей страны и Республики в частности, но несмотря на это глава Дагестана и его команда смогли выстоять и справиться с проблемами.

Мне, как человеку представляющему социально не защищённую группу населения, приятно, что бюджет Республики социально ориентирован, несмотря на специальную военную операцию и, несмотря на те проблемы, которые есть.

Руководство республики не закрывается от проблем и готово отвечать прямо на вопросы народа, не выдвигая какую-то из проблем на передний план. Все проблемы одинаково важны, по всем проблемам вынесены те или иные решения, но Главе РД важно слышать проблемы людей. Прямая линия покажет степень доверия народа к власти. Для всей Республики 25 января это сверка часов и вектора работы на 2023 г. Призываю народ Дагестана участвовать в прямой линии и задавать свои вопросы. Это поможет наладить системную работу на местах и услышать те проблемы, которые беспокоят дагестанцев», — отметил Османов.