Гасан Османов: Послание Главы Дагестана в этом году будет очень насыщенным

Депутат Народного Собрания Дагестана Гасан Османов поделился ожиданиями от предстоящего послания главы республики Сергея Меликова Народному собранию РД, где он обозначит главные приоритеты на ближайшую перспективу.

«Послание Главы Дагестана в этом году будет очень насыщенным, так как Сергей Меликов провел этот активным рабочий месяц. У него были выезды в Москву и в Нальчик. Оно также будет очень информативным. Уверен, что в своем обращении он отразит очень много моментов касательно поддержки граждан. Я же жду от послания, что будет продолжена социальная поддержка населения, семей участников СВО и молодых семей. Хочется видеть и слышать, что у региона есть поддержка центра в решении наших проблемных вопросов и задач. Именно эти вопросы должны быть основными в работе Народного собрания, чтобы люди были спокойны, несмотря на все сложности, которые есть сейчас в стране. Важным для народа является исполнение всех социальных гарантий и индексация льгот. Хочется в послании Главы РД услышать четкий и твердый посыл в том, чтобы мы работали системно на местах, работали в одной связке, чтобы не было отделений между Народным собранием, Правительством республики и Администрацией главы. Эти три блока должны работать вместе, в одном едином монолите на благо людей, на благо развития республики. Ожидаю, что послание главы будет очень серьезным и нам предстоит проделать много работы для реализации поставленных им задач. Каждое сказанное им слово станет для нас вектором развития», — поделился с нами Османов.

Напомним, что послание главы состоится 19 апреля в концертном зале Дома дружбы в Махачкале. Среди приглашенных гостей не только депутаты НС РД и Госдумы, но и руководители органов власти, участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Источник: Мирмол