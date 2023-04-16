Общество

Гасан Османов: Послание Главы Дагестана в этом году будет очень насыщенным

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Депутат Народного Собрания Дагестана Гасан Османов поделился ожиданиями от предстоящего послания главы республики Сергея Меликова Народному собранию РД, где он обозначит главные приоритеты на ближайшую перспективу.

«Послание Главы Дагестана в этом году будет очень насыщенным, так как Сергей Меликов провел этот активным рабочий месяц. У него были выезды в Москву и в Нальчик. Оно также будет очень информативным. Уверен, что в своем обращении он отразит очень много моментов касательно поддержки граждан. Я же жду от послания, что будет продолжена социальная поддержка населения, семей участников СВО и молодых семей. Хочется видеть и слышать, что у региона есть поддержка центра в решении наших проблемных вопросов и задач. Именно эти вопросы должны быть основными в работе Народного собрания, чтобы люди были спокойны, несмотря на все сложности, которые есть сейчас в стране. Важным для народа является исполнение всех социальных гарантий и индексация льгот. Хочется в послании Главы РД услышать четкий и твердый посыл в том, чтобы мы работали системно на местах, работали в одной связке, чтобы не было отделений между Народным собранием, Правительством республики и Администрацией главы. Эти три блока должны работать вместе, в одном едином монолите на благо людей, на благо развития республики. Ожидаю, что послание главы будет очень серьезным и нам предстоит проделать много работы для реализации поставленных им задач. Каждое сказанное им слово станет для нас вектором развития», — поделился с нами Османов.

Напомним, что послание главы состоится 19 апреля в концертном зале Дома дружбы в Махачкале. Среди приглашенных гостей не только депутаты НС РД и Госдумы, но и руководители органов власти, участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Источник: Мирмол

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