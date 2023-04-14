Гасан Османов обсудил вопросы призывной кампании в Ногайском районе

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Гасан Османов посетил администрацию Ногайского района, где принял участие в обсуждении вопросов призывной кампании.

В мероприятии приняли участие заместитель военкома Ногайского района Ваха Хадисов, заместитель начальника районного РОВД Камиль Махмудов, заместитель главы муниципального образования Баймагомед Ярлыкапов.

По информации заместителя военкома, весенний призыв в районе идёт по плану, заседания призывной комиссии проходят каждый день в штатном режиме. На местах ведётся работа по патриотическому воспитанию молодежи при поддержке Молодёжного центра «Яслык» и членов призывной комиссии.

Собравшиеся также рассмотрели возможности прохождения службы по контракту.

После рабочей встречи в администрации района депутат посетил местный военкомат, где осмотрел кабинеты, пообщался с сотрудниками военкомата и призывниками.