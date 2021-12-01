Гасан Алиев: Каждую смену «Альтаир» я ждал с нетерпением и охотно участвовал в каждом мероприятии

Сегодня мы познакомим вас с учеником 11 класса СОШ №59 им. А.Г. Николаева Гасаном Алиевым. Гасан Алиев – призер регионального этапа ВСОШ по праву 2021, победитель региональной олимпиады по истории и обществу «Юные таланты», победитель заключительного модуля образовательного проекта «Бизнес наука интеллект», призёр муниципального этапа конкурса «Ученик года», победитель муниципальной олимпиады на знание Конституции РФ и Конституции РД, член Юнармии, член Совета Старшеклассников, где был заместителем председателя Совета Старшеклассников Дагестана и руководителем комитета спорта Совета Старшеклассников Махачкалы.Уже с 4 класса Гасан активно участвовал и побеждал в Научно-практических конференциях школьников «Первоцвет», «Шаг в будущее», «Творчество Юных», «Науки юношей питают», «Юный краевед» и т. д.Гасан родился и воспитывается в семье педагогов. Ему с малых лет прививали такие качества, как честность, ответственность, справедливость и постоянное самосовершенствование и саморазвитие. Герой нашей рубрики планирует поступить в Университет прокуратуры Российской Федерации. С малых лет он знал, что его призвание – юрист. Гасан войдет в число воспитанников Центра для талантливых детей и молодежи «Альтаир» по модели образовательного центра «Сириус». «Это очень ценная идея и нужное открытие. Своими успехами в различных олимпиадах и конкурсах я обязан именно преподавателям. Учителя, которые меня готовили – профессионалы своего дела, которые заряжают энергией, мотивируют на успех и вызывают интерес к своему предмету. Каждую смену «Альтаир» я ждал с нетерпением и охотно участвовал в каждом мероприятии», — отмечает юноша.

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