Гарант благополучия

Объём продукции сельского хозяйства Дагестана в 2021 году достиг 176,2 млрд рублей. Этот показатель отражает результаты масштабного кропотливого труда наших аграриев. В нынешнем году оперативные вести с полей, садов и ферм тоже радуют – дагестанское сельское хозяйство уверенно продолжает тенденцию роста. В настоящее время практически нет направления в АПК, которое не охвачено государственным финансированием. Упор в аграрной политике ориентирован на развитие фундаментальных направлений отрасли.

Баранина – главный бренд Дагестана. Территории нашей республики свойственны резкие природные контрасты, поэтому разнообразны и условия ведения сельского хозяйства, в том числе производственные процессы в овцеводстве имеют свои отличительные особенности. Во многих хозяйствах горной и предгорной зон, где животноводство выступает главной отраслью экономики, исторически сложилась отгонно-пастбищная система ведения овцеводства. Сегодня в Дагестане содержится порядка 4,6 млн голов овец и коз. Поддержать развитие овцеводства помогают меры многоканальной государственной поддержки – на содержание маточного поголовья, развитие племенного дела, организацию убойных и перерабатывающих производств.

Планы роста различных отраслей АПК реализуются, прежде всего, за счёт усилий в развитии мелиорации. Большая работа проводится по линии ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» по очистке магистральных оросительных каналов. В то же время по линии Минсельхозпрода РД выделяются значительные средства из федерального и республиканского бюджета на внутрихозяйственные мелиоративные цели. Благодаря мелиорации растут показатели и при производстве другого дагестанского бренда – кизлярского риса. В текущем году площадь задействованных рисовых чеков в Дагестане достигла 30 тысяч гектаров, что является рекордным показателем за всю историю рисосеяния региона. Рост производства белого зерна подстегивает развитие переработки – за последние годы несколько крупных предприятий (ООО «Нива», СПК «Риск», АО «Кизлярагрокомлекс», ООО «Мареновский») организовали мощности, позволяющие переработать значительную часть производимого в республике риса.

Огромное значение для экономического подъёма многих районов нашей республики отводится развитию виноградарства и виноделия. Это отрасль, благодаря которой ежегодно государственная казна пополняется миллиардными налоговыми поступлениями в виде акцизов. Поэтому в последние годы государство активно стимулирует инвесторов вкладываться в расширение виноградных плантаций, из госказны возмещается часть затрат на закладку новых насаждений, а также на осуществление уходных работ.

Новый Федеральный закон «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» и поправки в Налоговый кодекс РФ также добавили преференций для производителей винодельческой продукции из отечественного натурального сырья. Плоды заботливого отношения государства к отрасли виноградарства пожинаем не первый год, валовые сборы солнечной ягоды ежегодно растут. В 2021 году собрали порядка 238 тысяч тонн винограда, это самый высокий за последние тридцать лет урожай.

Дагестан – это край садов. В последние годы через механизм субсидирования государство стимулирует привлечение инвестиций в отрасль садоводства. Особый интерес у инвесторов проявляется к закладке интенсивных и суперинтенсивных плодовых насаждений. Есть и амбициозные проекты: в частности, реализуемый на территории Магарамкентского района инвестпроект КФХ «Сад», где заложен суперинтенсивный яблоневый сад с применением современных технологий. Большие массивы сливовых и яблоневых насаждений суперинтенсивного типа имеются также в ООО «Анжелина» Дербентского района. Одним из ярких примеров в сфере предгорного садоводства в Дагестане выступает инвестиционный проект ООО «Полоса» Сулейман-Стальского района, где проделана огромная работа по закладке яблоневых, грушевых, черешневых садов и фундуковых насаждений.

«Погоду» в сельхозпроизводстве Дагестана делают личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Обоснованных причин широкого развития в Дагестане именно мелкоконтурного хозяйствования достаточно. Частник намного ответственнее относится к своему бизнесу, зачастую это семейное дело, к тому же небольшие производства более устойчивы и они легко могут переориентироваться, исходя из рыночной конъюнктуры.

Государство тоже заинтересовано в развитии частных инициатив. Предоставляются гранты «Начинающий фермер», «Семейные ферма», «Агростартап». Попутно предпринимаются меры для объединения малых форм в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в том числе и посредством предоставления грантов на развитие материально-технической базы СПоКов.

Во главу угла аграрной политики Дагестана сегодня ставятся также вопросы повышения эффективности использования сельхозземель, возвращения в оборот неиспользуемых сельхозземель, повышения продуктивности пашни, сохранения и восстановления пастбищных угодий. Наметилась также тенденция наращивания закупок сельхозтехники, в котором большую роль играет плодотворное взаимодействие регионального АО «Дагагролизинг» с федеральным АО «Росагролизинг».

В общем, фронт работы в АПК Дагестана широкий и разнонаправленный. Необходимо за счёт повышения инвестиционной активности повысить объём перерабатываемой продукции, расширить работы по модернизации материально-технической базы, добиться повышения продуктивности животных за счёт совершенствования племенной работы, повышения уровня кормления и содержания скота. Важно и дальше наращивать усилия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, в том числе и за счёт участия в программах по мелиорации. Предстоит заметно повысить уровень научно-кадрового обеспечения АПК, а также усилить работу по развитию кооперации среди малых форм хозяйствования.

В цепочке достижений регионального АПК важны усилия каждого звена – будь то чабан, днями и ночами следящий за сохранностью своих питомцев, или доярка, спешащая ни свет, ни заря к утренней дойке бурёнушек, или агроном, академично следящий за самочувствием растений, или чиновник, ответственно осуществляющий государственную политику в сфере АПК.

Источник: Дагестанская Правда