Гапшиминская СОШ Акушинского района готова к новому учебному году после капремонта

В программу капитального ремонта по проекту «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан» в текущем году попала и Гапшиминская средняя общеобразовательная школа Акушинского района.

Здание Гапшиминской СОШ построено в 1972 году. Здание 2-х этажное, общей площадью 2436 кв. метров. Обучение в школе ведётся по кабинетной системе. Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Материально-техническая база отвечает всем современным требованиям общего образования.

Необходимо отметить, что масштабного капитального ремонта здания данной образовательной организации с момента строительства не было.

По словам директора школы Тимура Джабаева, на капремонт выделено более 37 млн. рублей. Ремонтные работы в установленные сроки и качественно провело ООО «Лидер-строй».

Работы начались в мае текущего года. По состоянию на 25 августа работы по капремонту полностью завершены.

Выполнены следующие виды работ: заменена кровля, здание школы обрело новый вид вследствие устройства облицовки современным отделочным материалом, заменены полы, все двери, электропроводка и система освещения, произвели полную штукатурку стен, произведена отделка потолков качественными полимерными плитами и другие работы.

Педагоги, родители и общественность села остались довольны высоким качеством проведенных работ.

В настоящее время идут работы по очистке территории школы от строительного мусора.

1 сентября в обновлённую школу пойдут 152 ребёнка, в том числе в 1 класс – 16 детей.