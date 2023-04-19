Гамзат Изудинов: «Сергей Меликов среди стратегических задач обозначил обеспечение информационной безопасности»

Главный редактор еженедельника «Гумбет», член Союза писателей России, лауреат премии Александра Блока Гамзат Изудинов был приглашён на оглашение Послания Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в числе эффективных руководителей СМИ республики.

«В ходе ежегодного Послания Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова парламенту республики были подняты вопросы, имеющие жизненное значение для развития нашего региона. Сергей Меликов среди стратегических задач обозначил обеспечение информационной безопасности. На моей памяти впервые первое лицо республики уделяет такое пристальное внимание информационной работе.

Действительно, мы видим, что, злоупотребляя потенциалом СМИ, социальных сетей и других информационных ресурсов, в мире устраивают «цветные революции», перевороты, рушатся страны, ломаются судьбы людей, льётся кровь. Обеспечение информационной безопасности, противодействие фейкам, правдивое, объективное освещение происходящих событий – вопрос государственного значения.

«В этом вопросе, конечно, нужна и адекватная реакция на происходящее со стороны органов прокуратуры, Роскомнадзора, на которых возложены задачи по недопущению злоупотреблений свободой слова. Но без ответа здоровых общественных сил решить все эти вопросы в рамках бюрократических процедур невозможно», – отметил Глава Дагестана.

Нам нужна правда о нашей стране, нашей республике, о СВО, обо всём. Наблюдая за происходящим в мире, видна ангажированность и субъективность СМИ Запада. К примеру, в подрыве «Северного потока» СМИ западных стран обвиняют саму Россию, которая построила этот газопровод. В информационном потоке сегодняшнего дня важно не терять себя, не дать себя обмануть, чтобы часть нашей молодёжи и другие представители республики не повелись на ложь. Для донесения честной информации до людей СМИ играют огромную роль», – отметил Гамзат Изудинов.