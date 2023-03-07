Гамид Магомедов стал региональным координатором проекта «Бизнес-мобилизация» в Дагестане

Руководитель «Гонки Героев» в Дагестане Гамид Магомедов стал региональным координатором Федерального проекта «Бизнес-мобилизация» в Республике Дагестан.

Стоит отметить, что предпринимательское движение «Бизнес-мобилизация» создано корпорацией «Синергия» совместно с ОНФ как единая площадка для активных и социально ответственных предпринимателей, которые хотят помочь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине. В рамках проекта организуется сбор, производство и поставка товаров для армии под брендом «Сделано для фронта» (в том числе по конкретному запросу), осуществляется доверительное управление бизнесом мобилизованных предпринимателей, оказываются экспертные консультации для компаний, чьи сотрудники и руководители были призваны на фронт, а также проводятся форумы для участников проекта.

Присоединиться может любой бизнес, который готов выделить свои ресурсы для помощи армии: малые и средние компании, крупный бизнес, а также самозанятые. «Мы — предпринимательское движение «Бизнес-мобилизация». Нас объединяет общая цель — повысить собственную эффективность в непростых экономических условиях. Именно сейчас мы можем стать сильнее, масштабировать бизнес, увеличить мощности и производительность. Мы объединяемся, чтобы поддержать друг друга и быть полезными нашей армии и стране. Чтобы привлечь внимание бизнеса к помощи военнослужащим, мы проведем в республике серию форумов «Бизнес-мобилизация».

Мероприятия соберут проактивных представителей малого, среднего и крупного бизнеса и позволят вовлечь в проект максимальное число участников», — прокомментировал свое назначение Гамид Магомедов.

По всем вопросам участия в проекте «Бизнес-мобилизация» можно обращаться по адресу г. Махачкала, площадь Ленина, д 2, Дом профсоюзов, 1-й этаж, каб N° 104., или по телефону 89654931122.

Источник: Мирмол