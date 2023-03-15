Гамид Магомедов: «Мы будем бесплатно принимать детей участников СВО в частные детсады»

Детей погибших военнослужащих и участников СВО примут в частные детские сады Дагестана на бесплатной основе. Об этом заявил координатор Федерального проекта «Бизнес-мобилизация» в республике Гамид Магомедов.

Он обратился к руководителям дошкольных образовательных учреждений республики с призывом не отказывать никому из членов семьи военнослужащих: «Если в государственных детских садах нет возможности принять таких детей, это сделаем мы, абсолютно бесплатно. Не отказывайте никому, просто передайте их контакты нам. Этим детям должно уделяться особое внимание, потому что их родители защищают нашу страну, рискуя своими жизнями. Давайте и мы сделаем для них доброе дело», — сказал Магомедов.