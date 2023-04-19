Галип Галипов: «Сергей Меликов в Послании отметил, что в Дагестане ведётся беспрецедентная работа по улучшению сферы образования»

Глава Гумбетовского района Галип Галипов принял участие в оглашении ежегодного Послания Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному Собранию РД, которое прошло в Махачкале, в Доме дружбы.

После завершения выступления руководителя Дагестана медиагруппа «Гумбет» организовала комментирование тезисов Послания Главы РД главой Гумбетовского района Галипом Галиповым на площадках республиканских СМИ. В интервью для ГТРК «Дагестан» Галипов рассказал о программах, реализуемых в муниципалитете.

«Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов в Послании отметил, что в Дагестане ведётся беспрецедентная работа по улучшению сферы образования. В 2023 году в нашей республике откроется 24 детсада и 13 школ, проводится капремонт и оснащение 141 здания на сумму 3,6 млрд рублей. «В республике во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти проводится беспрецедентная по своим масштабам работа в этом направлении», – заявил руководитель региона.

В Гумбетовском районе готова к сдаче в эксплуатацию Ново-Аргванинская средняя школа на 250 учащихся, построенная по Республиканской инвестиционной программе. Общая стоимость проекта – 273 млн рублей. Данная школа рассчитана на 250 учащихся, имеет интернат на 50 мест. По программе «Капитальный ремонт школ» в 2022 году провели капитальный ремонт в трёх общеобразовательных учреждениях на сумму 41 222 240 рублей. В 2022 году по проекту капремонта школ обновлены корпуса Игалинский средней школы, Цанатлинской основной школы и Чиркатинской средней школы. В 2023 году восемь школ Гумбетовского района выиграли в конкурсе федеральной программы капремонта школ на общую сумму вместе с оборудованием свыше 130 млн рублей. Также в Гумбете идёт капремонт детских садов в сёлах Мехельта и Новое Аргвани, открыты 10 центров «Точка роста», ведутся работы для открытия еще 4-х таких центров», – подчеркнул глава Гумбетовского районаГалип Галипов.