Галип Галипов: «Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании отметил, что мы защищаем Родину и наши ценности»

Глава Гумбетовского района Галип Галипов прокомментировал тезисы ежегодного Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

«Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании отметил, что мы защищаем Родину и наши ценности. Война России навязана коллективным Западом, наша страна защищает свои стратегические интересы, освобождает исторические земли, оберегает независимость и суверенитет. Сегодня правящие круги Запада в отношении России действуют так же, как действовали фашисты, поставляя оружие неофашистам киевского режима.

«Мы все понимаем, и я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», – заявил национальный лидер России Владимир Владимирович Путин.

Гумбетовцы принимают активное участие в СВО на Украине, десятки из них удостоены государственных наград за подвиги. Администрация Гумбетовского района, учреждения, все жители Гумбета всем миром помогают фронту, участникам СВО и их семьям. Наше дело правое! Победа будет за нами», – подчеркнул глава муниципалитета Галип Галипов.