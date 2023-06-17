Галип Галипов: «На ПМЭФ-2023 Владимир Путин заявил, что Запад не смог изолировать Россию»

Глава Гумбетовского района Республики Дагестан Галип Галипов прокомментировал тезисы выступления Президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 14-17 июня 2023 года в северной столице РФ.

«На ПМЭФ-2023 Президент России, национальный лидер нашей страны Владимир Владимирович Путин заявил, что Запад не смог изолировать Россию. «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надёжными, ответственными партнёрами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики. И хочу повторить – это рынки будущего», – отметил глава государства. В условиях западных санкций экономика России развивается, страна ориентируется на новые рынки. Спецоперация на Украине введена в ответ на геноцид жителей Донбасса и гумбетовцы мужественно проявляют себя в ходе СВО, многие из них удостоены высоких государственных наград. Созидательный труд россиян – основа дальнейшего развития нашей державы. Гумбетовский район вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, производит экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Гумбетовцы оказывают помощь бойцам СВО и их родным. Россия – великая страна с великим прошлым и великим будущим. Современная Россия восстановила справедливый, многополярный мир. Поэтому к нам тянутся свободные страны мира, которые устали от диктата Запада», – заключил глава Гумбета Галип Галипов.