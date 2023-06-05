Галина Окорокова: «Радуемся за дагестанских ребятишек и их родителей»

Дагестан вышел в лидеры среди российских регионов по количеству строящихся объектов образования.

«Порадуемся вместе с жителями Дагестана: республика вышла в лидеры среди российских регионов по количеству строящихся объектов образования. Об этом рассказал Глава республики Сергей Меликов 1 июня на церемонии открытия нового детского сада. Всего в Международный день защиты детей в России открыли 19 дошкольных учреждений, 6 из них – в Дагестане.

В нашей многонациональной стране, где проживают свыше 190 народов и народностей, говорящих на 238 языках и наречиях, мы прекрасно понимаем друг друга, мирно соседствуем. Россия, безусловно, уникальная многонациональная цивилизация. Гордимся этим. Пусть так будет всегда.

И пусть строятся новые объекты образования в Дагестане, чтобы на лидера равнялись другие регионы. Радуемся за дагестанских ребятишек и их родителей».

Так отозвалась в своем комментарии об успехах Дагестана в сфере образования Окорокова Галина Павловна, ректор ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», президент ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», зам. председателя Общественной палаты Курской области, руководитель региональных отделений Союза женщин России и Российского общества «Знание».

Выйти в лидеры по данным критериям это огромная работа на протяжении длительного времени и конечно же заслуга руководства нашей республики.

Отрадно, что руководство региона понимает, что образование — это ключевой фактор для развития региона. Поэтому они делают все возможное, чтобы создать благоприятную среду для обучения и развития детей и молодежи.

В Республике Дагестан активно строятся объекты образования. По итогам 2022 года республика продемонстрировала самый существенный естественный прирост населения. Стратегически правильно то, что образовательные объекты строятся и вводятся в эксплуатацию заранее, до обострения проблемы нехватки мест в детских садах и школах из-за роста рождаемости.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»