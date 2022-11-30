Гала-концерт фестиваля «Золотая осень 2022» прошел в республиканском Дворце культуры

Вчера, 29 ноября, во Дворце культуры города Махачкалы прошел ежегодный городской фестиваль художественной самодеятельности студентов «Золотая осень». Организатором данного мероприятия выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы и Городской молодежный центр.

Фестиваль проводится в целях сохранения и приумножения нравственных и культурных достижений студенческой молодежи и повышения уровня художественного творчества студенческих коллективов. Здесь ребятам предоставляется возможность проявить свои таланты, креатив, вокальные данные и хореографические возможности.

Отборочные этапы фестиваля «Золотая осень» проходили в номинациях «народная песня», «народный танец», «эстрадная песня» и «современный танец». Также, впервые в этом году отдельным мероприятием стал конкурс художественного слова «Мой Дагестан», который был посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

По решению жюри, в состав которого вошли руководители продюсерских центров, звезды дагестанской эстрады, ведущие хореографы, художественные руководители и театральные артисты, участниками сегодняшнего Гала-концерта стали и победители отборочных этапов фестиваля и победители конкурса «Мой Дагестан».

Приветствуя участников, замминистра культуры РД Мурад Гаджиев отметил: «Сегодня в зале много счастливых лиц, а это значит, мероприятие приносит радость молодежи. Уверен, что вы будете и в дальнейшем радовать нас и прославлять Дагестан на большой сцене. Хочу поздравить вас и желаю, чтобы это были первые шаги на пути вашего большого успеха».

Молодежь Махачкалы радовала зрителей номерами. Это и лиричная композиция «Время соборов» в исполнении Султана Гусейнова и прекрасные песни на национальных языках Самиры Рамазановой, Данияла Шабанова и Савдат Алиевой. Бурю аплодисментов вызвали зажигательные танцы ансамблей Дагестанского технического университета «Вершины Кавказа» и группы AIRSTЕР из Республиканского технического колледжа.

По традиции в завершение праздничного концерта участники исполнили уже ставшую гимном песню «Золотая осень», автором которой является заслуженный артист КЧР Айгази Айгумов.