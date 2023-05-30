Культура

Гала-концерт Фестиваля-форума культуры и традиций народов Юга России «Вместе мы — Россия» прошел в Дагестане

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Кульминацией праздника стал телемост «С южных гор до северных морей!», который в прямом эфире объединил две фестивальные столицы: Махачкалу и Мурманск.

От жителей солнечного гостеприимного края, южного форпоста России — Республики Дагестан к гостям и участникам телемоста обратилась министр культуры РД Зарема Бутаева.

Она поздравила жителей Мурманской области с 85-летием края и подчеркнула, что праздник-фестиваль, символизирующий диалог культур и консолидацию богатейшего этнокультурного наследия страны, стал возможен благодаря поддержке Минкультуры России и Российского государственного Дома народного творчества.

«Вместе мы сохраняем наши уникальные традиции, формируем единое культурное пространство нашей страны. ВМЕСТЕ МЫ — РОССИЯ!», — отметила министр.

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