Гаджимурад Насрулаев занял 1 место на чемпионате территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью

Гаджимурад Насрулаев из села Мехельта занял первое место на чемпионате территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью.

В Ставрополе состоялся чемпионат территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью, в котором принял участие судебный пристав из Гумбетовского района Дагестана Гаджимурад Насрулаев, который является братом погибшего в ходе СВО на Украине кавалера ордена Мужества майора Шамиля Насрулаева.

Как сообщили нашему сетевому изданию, по итогам состязания Гаджимурад Насрулаев занял первое место в личном зачёте.Также в командном зачёте представители Гумбета заняли почетное четвертое место.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Насрулаева и его команду с победой, пожелал благополучия и крепкого здоровья, а также успехов в деле защиты законности и правопорядка.