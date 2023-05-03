Спорт

Гаджимурад Насрулаев занял 1 место на чемпионате территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью

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Гаджимурад Насрулаев из села Мехельта занял первое место на чемпионате территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью.

В Ставрополе состоялся чемпионат территориальных подразделений ФССП России по СКФО по служебному двоеборью, в котором принял участие судебный пристав из Гумбетовского района Дагестана Гаджимурад Насрулаев, который является братом погибшего в ходе СВО на Украине кавалера ордена Мужества майора Шамиля Насрулаева.

Как сообщили нашему сетевому изданию, по итогам состязания Гаджимурад Насрулаев занял первое место в личном зачёте.Также в командном зачёте представители Гумбета заняли почетное четвертое место.

Глава Гумбетовского района Галип Галипов поздравил Насрулаева и его команду с победой, пожелал благополучия и крепкого здоровья, а также успехов в деле защиты законности и правопорядка.

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