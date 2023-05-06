Гаджимурад Мусаев: «Знамя Победы – это основной символ нашей страны»

Руководитель Казбековского района Гаджимурад Мусаев принял участие в республиканской акции «Знамя Победы». Он поделился своими впечатления от мероприятия.

«Знамя Победы – это основной символ нашей страны. С этим знаменем наши деды, отцы одержали Великую Победу над нацизмом. И сегодня наши братья, дети под этим знаменем исполняют свой воинский долг в специальной военной операции и борются в нацизмом», — сказал Мусаев.

Он так же отметил, что его родные близкие, члены семьи также принимают участие в СВО, защищают суверенитет и целостность России.

«Я хочу пожелать всем участникам спецоперации что бы они одержали Победу и вернулись домой целыми и невредимыми. К сожалению, войны без потерь не бывает, но хочу отдать должное нашим землякам, которые с достоинством принимают и переживают утраты родны и гордятся. Они понимают какую задачу наши военнослужащие выполняют в интересах нашего народа и страны», — добавил глава муниципалитета.

Источник: Мирмол