Гаджимурад Мусаев: «Те вопросы, которые не будут озвучены на «прямой линии», тоже будут изучены»

Завтра, 25 января, состоится прямая линия с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. По словам руководителя региона, вопросы коснутся социально-экономического положения региона, жилищно-коммунального хозяйства, дорог, поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев с воодушевлением воспринял новость о том, что Глава Республики Дагестан Сергей Алимович будет общаться с народом в открытом для всех формате.

«Такой формат – обратная связь с населением, где будут обсуждаться наболевшие проблемы жителей республики. Это во многом вопросы, касающиеся социальной сферы.

О проблемах в республике Глава осведомлен, глубоко погружен в решение многих вопросов. Проблемы жителей будут решены, и по многим будут даны соответствующие поручения.

Уверен, что те вопросы, которые не будут озвучены, тоже будут изучены. В целом комплексная работа по решению наболевших проблем в республике под руководством Сергея Алимовича проводится ежедневно с учетом мнения жителей», — сказал Гаджимурад Мусаев.

Источник: https://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/21557-gadzhimurad-musaev-te-voprosy-kotorye-ne-budut-ozvucheny-na-pryamoj-linii-tozhe-budut-izucheny