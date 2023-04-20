Гаджимурад Мусаев прокомментировал Послание Главы РД Сергея Меликова НС РД

Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев прокомментировал Послание Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Народному Собранию Дагестана.

Он отметил, что в рамках Послания прозвучали задачи, направленные на реализацию в республике курса нашего Президента, обозначенные в его Послании Федеральному Собранию, курса на кооперацию нашей индустрии с крупнейшими российскими компаниями.

«Для сельскохозяйственной отрасли в приоритете развитие перерабатывающей промышленности, причём необходимо перспективное планирование на местах — нужны площади в территориальных планах для размещения в перспективе промышленных и сельхозперерабатывающих предприятий. Так или иначе земельно-имущественные вопросы в муниципалитетах остаются наиболее актуальными, от их решения зависит очень многое, ведь земля и имущество должны работать на благо народа и государства. Работа по строительству новых школ и детсадов начинается с выбора земельного участка, начального техзадания и определения стоимости,всё это работа муниципалитетов, в остальном республика поддержит. Но этот земельный участок должен отвечать требованиям, которые позволяют построить там современную школу или детсад. Без решения земельно-имущественных вопросов тормозит и развитие туризма, который пока, как верно отметил Сергей Алимович, развивается лишь за счёт дагестанского гостеприимства.

Обозначена задача не только обеспечить темпы роста, но и сформировать новую модель развития республики, потому что жить по-прежнему уже ни у кого не получится. Дагестан, как и вся страна, переходит на новые условия функционирования экономики,и нам важно быть в авангарде. Для этого нужна полная самоотдача каждого на своем посту. Именно этого требует от нас время и текущая ситуация, когда все вместе мы должны делать всё для победы», — сказал Гаджимурад Мусаев.