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Гаджимурад Мусаев передал «Орден Мужества» семье посмертно награжденного казбековца Алиева Муслима

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Вчера, 29 декабря, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев передал «Орден Мужества» семье посмертно награжденного казбековца Алиева Муслима, погибшего в ходе СВО на территории Украины.

Обращаясь к отцу и сыну погибшего, Гаджимурад Мусаев выразил слова благодарности за воспитание такого достойного сына, отмечая, что наше государство и руководство республики оказывает все меры поддержки семьям погибших участников СВО: «Ваш сын был большим патриотом своей страны, он погиб защищая нашу страну. Мы все знаем, что Муслим был одним из первых добровольцев, отправившихся в зону СВО».

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