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Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»

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Депутат Госдумы РФ, Член комитета по образованию и науке, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев прокомментировал прошедшие Дни Дагестана с 1 по 3 марта в Совете Федерации. По его словам, они символизируют собой начало нового пути нового руководства Дагестана. «Делегация республики представила весь потенциал и богатства республики, но также заявила и обозначила болевые точки, которые накапливались ни один день. Само проведение этих мероприятий, на мой взгляд, имеет три направления. Первое – это  позиционирование республики. То есть сенаторы от разных регионов смогли лично ознакомиться с культурой республики, узнать его со всех сторон – экономической, культурной, социальной, геополитической. Второе – обозначение болевых точек, многие из которых, повторюсь, появились давно. Это проблемы энергоснабжения, туризма и вытекающее отсюда развитие города Дербента. Третий момент – это связи, которые налаживаются в результате таких переговоров между профильными комитетами, министерствами и ведомствами. Это мероприятие послужило стартом для дальнейшего социально-экономического развития республики», — сказал Сафаралиев. Парламентарий отметил организованность всех запланированных мероприятий, благодаря которым сенаторы положительно отзывались о многообразии культуры Дагестана. «Врио главы республики Сергей Меликов поставил и обозначил наиболее острые проблемы и просил поддержки у федерального центра. Полагаю, Совет Федерации должен определенным образом отреагировать на эти моменты. Очень важно, что в итоге всей этой работы, жители Дагестана смогли повысить уровень жизни, улучшить обстановку в регионе», — заключил собеседник издания.

Источник: http://mirmol.ru/politika/gadzhimet-safaraliev-dni-dagestana-v-sovete-federacii-javljajutsja-nachalom-novogo-puti-respubliki/

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