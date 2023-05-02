Гаджи Султанов знакомит гостей дагестанского стенда с прорывными проектами, разработанными в рамках экономической модели развития региона

Речь идет о таких проектах, как: «Развитие Каспийского кластера»; «Развитие плодоовощного кластера»; «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»;

«Развитие стекольного промышленного кластера»;

«Развитие транспортно-логистического кластера». Реализация их предусматривает привлечение 510 млрд дублей и создание более 21 тыс. рабочих мест до 2030 года.