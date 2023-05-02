Экономика

Гаджи Султанов знакомит гостей дагестанского стенда с прорывными проектами, разработанными в рамках экономической модели развития региона

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Речь идет о таких проектах, как: «Развитие Каспийского кластера»; «Развитие плодоовощного кластера»; «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»;
«Развитие стекольного промышленного кластера»;
«Развитие транспортно-логистического кластера». Реализация их предусматривает привлечение 510 млрд дублей и создание более 21 тыс. рабочих мест до 2030 года.

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