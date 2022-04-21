Гаджи Султанов провел совещание по вопросам переселения Новолакского района и восстановления Ауховского

20 апреля начальник Управления Правительства РД Гаджи Султанов провел совещание по вопросам переселения лакцев Новолакского района с последующим восстановлением Ауховского района. На совещании подвели итоги деятельности Управления и ГКУ «Новострой» за истекший год.

Гаджи Султанов выступил с освещением ключевых задач, выполненных в рамках реализации Плана мероприятий по решению озвученного вопроса. Так за 2021 год обновлены и утверждены списки переселенцев из сел Шущия, Ахар, Дучи; 3 детских сада введены в эксплуатацию в сёлах переселенческого Новолакского района Гамиях, Дучи, Шушия; коммунальная инфраструктура завершена в сёлах Новолакское, Тухчар, Чапаево, Новокули; разработана проектно-сметная документация по строительству детских садов в ряде сел.

Помимо итогов на совещании были озвучены и задачи на 2022 год, которые в основном качаются строительство социальных объектов и устройства жилищно-коммунальной инфраструктуры.